هبوط أرباح المواساة للخدمات الطبية السعودية 3.5% في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - اعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية عن انخفاض في أرباح الربع الأول من العام بواقع 3.5 في المئة وعزت الشركة ذلك لخسائر في مستشفى بالرياض افتتحته في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أنها حققت أرباحا صافية 55.9 مليون ريال (14.90 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار انخفاضا من 57.9 مليون ريال قبل عام.

وكان المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تبلغ أرباح المواساة الفصلية 57.8 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الانخفاض الطفيف في الأرباح يرجع لخسائر صافية بلعت 6.8 مليون ريال في مستشفاها الجديد في الرياض.