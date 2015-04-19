مقدمة 1-انخفاض إيرادات سابك السعودية 28% على أساس سنوي في الربع/1

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من مروة رشاد

الرياض 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن إيرادات الشركة انخفضت 28 في المئة في الربع الأول من العام عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 35.56 مليار ريال (9.48 مليار دولار) وانخفضت 18 في المئة عن الربع السابق.

وكان البنيان يتحدث للصحفيين بعدما أعلنت سابك أحد أكبر شركات البتروكيماويات في العالم عن هبوط صافي ربحها 39 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2015 وعزا ذلك إلى تراجع أسعار النفط ومنتجات البتروكيماويات. وحققت سابك صافي ربح قدره 3.93 مليار ريال في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض هوامش المنتجات البتروكيماوية."

وبترورابغ مشروك مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.

وقال البنيان إن هبوط أسعار النفط ومنتجات البتروكيماويات "أمر خارج عن السيطرة" لكن شركته رغم ذلك مهيأة جيدا لتحقيق نمو مستدام وعائدات أعلى مدعومة بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي في السعودية أربعة في المئة هذا العام.

وأضاف أن النمو في الصين يبشر بآفاق ايجابية لسوق البتروكيماويات الأسيوية بينما تبدو افريقيا مقصدا واعدا للاستثمارات المستقبلية.