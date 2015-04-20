تصنيع السعودية تتكبد 332.5 مليون ريال خسائر صافية في الربع‭/‬1

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة التصنيع الوطنية السعودية لتكبد خسائر صافية في الربع الأول من العام الجاري بفعل انخفاض أسعار بيع منتجاتها لتخالف النتائج توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 332.5 مليون ريال (88.7 مليون دولار) مقابل أرباح صافية بلغت 320.8 مليون ريال قبل عام.

وتخالف تلك النتائج توقعات بنك سيكو البحريني بأن تسجل الشركة ارباحا بقيمة 150 مليون ريال الربع الأول وتوقعات الأهلي كابيتال بتحقيق 151 مليون ريال.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض أسعار بيع المنتجات على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة وارتفاع المصاريف الاخرى نتيجة لتسجيل القيمة العادلة السالبة من تقييم عقود التحوط والمشتقات التي ابرمتها احدى الشركات التابعة مع بعض البنوك المحلية للحد من مخاطر تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية."

وتصنيع من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم عن طريق وحدتها كريستل وتنتج عددا من المواد الأخرى تشمل البتروكيماويات والكيماويات مثل البولي بروبيلين والبولي إيثيلين وحامض الأكريليك والرصاص والمنتجات المعدنية وبطاريات السيارات وألواح البولي كاربونات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)