نمو صافي ربح الحكير 5.7% في الربع‭/‬4 متجاوزا التوقعات

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت فواز عبد العزيز الحكير السعودية أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 5.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 201.74 مليون ريال (53.8 مليون دولار) مقابل 190.78 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 184.56 مليون ريال في الربع الرابع.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "الزيادة في المبيعات في الربع الرابع بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وبالأخص بالسوق السعودي وذلك للأثر الايجابي...لمنح موظفي الدولة راتب شهرين اضافيين والزيادة في نسبة هامش الربح بنسبة 4.5 بالمئة لانخفاض التكاليف المباشرة وتحسن الانتاجية."

ووفقا للبيان بلغت مبيعات الربع الرابع 1.61 مليار ريال مقابل 1.36 مليار قبل عام.

وفي العام بأكمله زاد صافي الربح 4.1 بالمئة إلى 802.95 مليون ريال من 771.35 مليون قبل عام.