مقدمة 1-نمو صافي ربح الاتصالات السعودية 4.7% في الربع‭/‬1 متجاوز التوقعات

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الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية - اليوم الاثنين نموا نسبته 4.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من نمو الإيرادات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي تتنافس محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية ربحا صافيا قدره 2.504 مليار ريال (667.7 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 2.391 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا صافية عند 2.321 مليار ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الدخل نتيجة ارتفاع إبرادات الخدمات وانخفاض المصروفات الأخرى وانخفاض مخصص الزكاة.

وكانت الاتصالات السعودية سجلت تراجعا في صافي ربح الربعين المنصرمين مع سعيها لتقليص عملياتها في الأسواق العالمية والتركيز على السوق المحلي.

وبلغت إيرادات الخدمات في الربع الأول 12.47 مليار ريال بزيادة 15.7 بالمئة عن 10.78 مليار قبل عام.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر توزيع ريال للسهم ارباحا نقدية عن الربع الأول وذلك ارتفاعا من توزيعات قدرها 0.75 ريال للسهم عن الربع الأول من 2014.

وتملك الاتصالات السعودية حصصا في شركات بالخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا.