زين السعودية تقلص خسائرها 19% إلى 257 مليون ريال في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 19.2 بالمئة في الربع الأول من 2015 بدعم من تحسن الأداء التشغيلي ونمو الإيرادات لتأتي الخسائر أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الأول بلغ 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار) مقابل 318 مليونا قبل عام.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تتكبد الشركة خسائر قدرها 279.75 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع إجمالي الإيرادات بفضل نمو الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

وبحسب البيان زاد إجمالي الإيرادات تسعة بالمئة في الربع الأول إلى 1.7 مليار ريال من 1.5 مليار قبل عام.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.

كان حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز في أبريل نيسان 2014 إن الشركة لديها خطة للوصول لنقطة التعادل خلال خمس سنوات.

وتمتلك زين الكويتية حصة نسبتها 37 بالمئة من الشركة السعودية.