ارتفاع خسائر السعودية للكهرباء في الربع/1 لأكثر من مثلي مستواها

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء إن صافي خسائرها زاد زيادة كبيرة في الربع الأول من العام بفعل ارتفاع الطاقة المشتراة والمصروفات الأخرى لتتجاوز الخسائر توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها سجلت خسائر صافية قيمتها 1.94 مليار ريال (517.3 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع 112.5 بالمئة عن 913 مليونا قبل عام.

كانت الأهلي كابيتال توقعات أن يبلغ صافي الخسائر الفصلية للشركة 1.269 مليار ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة زيادة الخسائر إلى "تطبيق قرار هيئة تنظيم الكهرباء والذي يسمح لبعض كبار الصناعيين باستخدام منظومة النقل بالإضافة إلى ارتفاع الطاقة المشتراة والاستهلاكات والمصاريف الاخرى."

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتمادا كثيفا على مكيفات الهواء.

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