موبايلي السعودية تتكبد 199 مليون ريال خسائر صافية في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - تكبدت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية خسائر صافية قدرها 199 مليون ريال (53.06 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي بفعل زيادة مصاريف الاستهلاك لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن الخسائر تقارن مع 1.61 مليار ريال أرباحا صافية سجلتها قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 492.56 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة الخسائر بشكل رئيسي إلى "الزيادة في مصاريف الإستهلاكات في الربع الحالي نتيجة لتسجيل مصروف إستهلاك إضافي بمبلغ 250 مليون ريال."