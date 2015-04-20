مقدمة 1-تصنيع السعودية تتكبد 332.5 مليون ريال خسائر صافية في الربع‭/‬1

(لإضافة تفاصيل من بيان صحفي للشركة)

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة التصنيع الوطنية السعودية لتكبد خسائر صافية في الربع الأول من العام الجاري بفعل انخفاض أسعار بيع منتجاتها لتخالف النتائج توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 332.5 مليون ريال (88.7 مليون دولار) مقابل أرباح صافية بلغت 320.8 مليون ريال قبل عام.

وتخالف تلك النتائج توقعات بنك سيكو البحريني بأن تسجل الشركة ارباحا بقيمة 150 مليون ريال الربع الأول وتوقعات الأهلي كابيتال بتحقيق 151 مليون ريال.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض أسعار بيع المنتجات على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة وارتفاع المصاريف الاخرى نتيجة لتسجيل القيمة العادلة السالبة من تقييم عقود التحوط والمشتقات التي ابرمتها احدى الشركات التابعة مع بعض البنوك المحلية للحد من مخاطر تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية."

وتصنيع من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم عن طريق وحدتها كريستل وتنتج عددا من المواد الأخرى تشمل البتروكيماويات والكيماويات مثل البولي بروبيلين والبولي إيثيلين وحامض الأكريليك والرصاص والمنتجات المعدنية وبطاريات السيارات وألواح البولي كاربونات.

وفي بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني قال مطلق المريشد الرئيس التنفيذي للشركة إن الخسائر ترجع إلى "انخفاض هامش الربح في قطاعي البتروكيماويات وثاني أكسيد التيتانيوم وذلك بسبب إنخفاض أسعار بيع المنتجات."

وأضاف "أداء الشركة وموثوقية المصانع تسير وفق الخطط المرسومة حيث أن هناك تحسنا في حجم الإنتاج والمبيعات والشركة تعمل على الاستمرار في برامجها التي تسهم في تخفيض التكاليف لمقابلة التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية والتى أثرت على أسعار المنتجات."

وقالت الشركة في بيانها إنها حققت مبيعات بقيمة 3.94 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 4.41 مليار ريال للربع المقابل من 2014."

كان المريشد قال لرويترز في يناير كانون الثاني الماضي إن من الصعب توقع ما سيكون عليه أداء 2015 في ظل عدم وضوح الصورة بشأن أسعار النفط لكن لن يكون هناك أي تأجيل في مشروعات الشركة.