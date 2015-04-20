نمو صافي ربح مجموعة الطيار للسفر السعودية 2.14% في الربع‭/‬1

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار السعودية للسفر والسياحة أكبر شركة سياحية في المملكة من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين نمو صافي ربح الربع الأول من العام 2.14 بالمئة بدعم من زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربح الربع الأول بلغ 286 مليون ريال (76.3 مليون دولار) مقابل 280 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات بنسبة 20 بالمئة بفضل زيادة عدد الفروع داخل المملكة ومساهمة الاستحواذات التى تمت خلال النصف الثانى من العام 2014 فى إيرادات الربع الحالى.

كان مساهمو الشركة وافقوا في مارس آذار الماضي على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.3 بالمئة إلى ملياري ريال (533.3 مليون دولار) عبر توزيع أسهم مجانية.

وتأسست مجموعة الطيار ومقرها الرياض في 1980 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح إحدى أبرز الشركات السياحية في المنطقة. وجمعت الشركة 1.37 مليار ريال من طرح أولي في مايو أيار 2012.