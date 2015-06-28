اتصالات الإماراتية: تعديل نتائج موبايلي والمخصصات تضر النتائج
دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في أبوظبي اليوم الأحد إن قيام وحدتها السعودية اتحاد اتصالات (موبايلي) بمزيد من التعديل في النتائج سيؤثر سلبا على نتائجها لعام 2014 بنحو 616 مليون درهم (167.7 ميون دولار) قبل احتساب حق الامتياز.
وقالت موبايلي المملوكة بنسبة 28 في المئة لاتصالات في وقت سابق اليوم إنها ستعيد إصدار بياناتها المالية لعام 2014 والربع الأول من 2015. وجاء ذلك في أعقاب تحقيق أجراه فريق شكلته هيئة السوق المالية السعودية والذي وجد ما يدعو للقلق بشأن بعض عقود موبايلي مع العملاء.
وقالت اتصالات إن موبايلي زادت "مخصصات الذمم المدينة المستحقة من أحد المشغلين حيث سيتم إدراجها ضمن النتائج المالية للربع الثاني لعام 2015 مما سيؤثر سلبا على صافي الأرباح الموحدة لاتصالات بما يقارب 204 ملايين درهم إماراتي خلال عام 2015." (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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