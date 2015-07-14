ًصافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 42% في الربع/2 مخالفا التوقعات

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دار الأركان أحد أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل تراجع إيرادات بيع العقارات لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 70.5 مليون ريال (18.8 مليون دولار) مقابل 121.3 مليون قبل عام بانخفاض 41.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا بقيمة 148.57 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات."

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 41.01 بالمئة إلى 217 .8 مليون ريال من 369.2 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي)