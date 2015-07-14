Wed 9 Aug 2017 | 0:57 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ًصافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 42% في الربع/2 مخالفا التوقعات

Tue Jul 14, 2015 5:59am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دار الأركان أحد أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل تراجع إيرادات بيع العقارات لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 70.5 مليون ريال (18.8 مليون دولار) مقابل 121.3 مليون قبل عام بانخفاض 41.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا بقيمة 148.57 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات."

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 41.01 بالمئة إلى 217 .8 مليون ريال من 369.2 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 