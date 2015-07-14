صافي ربح معادن السعودية ينخفض 27.2% في الربع/2

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - انخفض صافي ربح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 27.2 بالمئة في الربع الثاني من العام بفعل انخفاض أسعار المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 270 مليون ريـال (72 مليون دولار) مقابل 370.8 مليون قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا صافية في المتوسط قدرها 380.3 مليون ريـال في الربع الثاني.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض أسعار منتجات الألومنيوم والأمونيا والذهب وكذلك زيادة تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق نتيجة زيادة المبيعات بالإضافة إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية."

وخلال النصف الأول زاد صافي الربح 7.05 بالمئة إلى 530.94 مليون ريـال من 495.97 مليون قبل عام بدعم من نمو مبيعات المنتجات باستثناء الأمونيا.

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وتأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريـال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها خمسة بالمئة.