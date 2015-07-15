زين السعودية تقلص خسائر الربع‭/‬2 بنسبة 39%

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 29 بالمئة في الربع الثاني من 2015 بدعم من تحسن الأداء التشغيلي وجاءت الخسائر أقل من متوسسط متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الثاني بلغ 201 مليون ريال (53.6 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 329 مليونا قبل عام وبانخفاض نسبته 38.91 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 258.96 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى تحسن الأداء التشغيلي لينتج عن ذلك أرباحا من الأعمال التشغيلية لأول ربع منذ التأسيس.

وبحسب البيان سجلت الشركة أرباحا تشغيلية بقيمة مليون ريال في الربع الثاني مقابل خسائر 136 مليون ريال قبل عام.

واضافت زين أن تراجع الخسائر يعود أيضا إلى ارتفاع الطلب على منتجاتها وخدماتها مشيرة إلى تحسن هامش إجمالي الربح إلى 57 بالمئة في الربع الثاني من 51 بالمئة قبل عام.

وبحسب البيان ارتفعت قاعدة المشتركين بنهاية الربع الثاني 29 بالمئة إلى 11.9 مليون مشترك من 9.3 مليون قبل عام وسجلت أعداد مشتركي قطاع خدمات الإنترنت زيادة بنسبة 104 بالمئة على اساس سنوي.

وخلال النصف الأول انخفضت خسائر الشركة 29.2 بالمئة إلى 458 مليون ريال من 647 مليون قبل عام.