نمو أرباح العثيم السعودية 7.5% في الربع/2

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية نمو صافي أرباحها‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 7.5 بالمئة في الربع الثاني بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 55.66 مليون ريال (14.8 مليون دولار) مقابل 51.78 مليون قبل عام بزيادة 7.49 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربع 6.4 بالمئة إلى 104.55 مليون ريال من 98.25 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات من الفروع القائمة والجديدة بنسبة 14.2 بالمئة في الربع الثاني و14.6 بالمئة في النصف الأول وإلى زيادة أرباح الاستثمارات وارتفاع الإيرادات الأخرى. ولم يذكر قيمة المبيعات.

وتأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1956 وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)