بترورابغ السعودية تتحول للخسارة في الربع/3 مع هبوط هوامش الربح والنفط

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية لتسجيل خسائر صافية في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض أسعار الخام وتراجع هوامش ربح المنتجات البتروكيماوية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 460 مليون ريال (122.7 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع صافي ربح قدره 294 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة الخسائر إلى "تدني هوامش أرباح المنتجات البتروكيماوية والهبوط المستمر لأسعار الزيت الخام وانخفاض الكميات المنقولة والمباعة بواسطة المسوقين بالإضافة إلى توفير المخزون اللازم لتغطية المبيعات خلال فترة الصيانة الشاملة لكامل المجمع في الربع الرابع."

وبترورابغ مشروك مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.

كانت بترورابغ وهي رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في السعودية من حيث القيمة السوقية قالت إنها ستغلق مجمعها لتنفيذ عمليات صيانة لمدة 50 يوما اعتبارا من 11 اكتوبر تشرين الأول.