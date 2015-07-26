صافي أرباح الخضري السعودية يقفز نحو 340% في الربع/2
الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي أرباح شركة المقاولات السعودية أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بنسبة 340.7 في المئة في الربع الثاني من 2015 ليبلغ 34.9 مليون ريال (9.3 مليون دولار) مقابل 7.9 مليون ريال قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة السعودية أن أرباحها ارتفعت بنسبة 20.5 في المئة لتصل إلى 48.8 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 40.8 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2014 .
وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه ومحطات معالجة المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.
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