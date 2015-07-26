لمحة -سهم سابك يرتفع بفعل نتائج أفضل من المتوقع للربع/2

26 يوليو تموز (رويترز) - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك):

- سهم سابك أكبر شركة مدرجة في منطقة الخليج يقفز 4.3 بالمئة إلى 102.50 ريال في الدقائق الأولى من فتح سوق الأسهم السعودية.

- سابك حققت أرباحا في الربع الثاني من العام بلغت 6.17 مليار ريال (1.64 مليار دولار) اليوم الأحد انخفاضا من 6.46 مليار دولار قبل عام.

- لكن ذلك جاء أعلى بكثير من متوسط تقديرات سبعة محللين في استطلاع لرويترز بلغ 4.96 مليار ريال.

- صافي ربح سابك في الربع الأول انخفض 39 بالمئة على أساس سنوي.