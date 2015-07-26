لمحة -سهم سابك يرتفع بفعل نتائج أفضل من المتوقع للربع/2
26 يوليو تموز (رويترز) - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك):
- سهم سابك أكبر شركة مدرجة في منطقة الخليج يقفز 4.3 بالمئة إلى 102.50 ريال في الدقائق الأولى من فتح سوق الأسهم السعودية.
- سابك حققت أرباحا في الربع الثاني من العام بلغت 6.17 مليار ريال (1.64 مليار دولار) اليوم الأحد انخفاضا من 6.46 مليار دولار قبل عام.
- لكن ذلك جاء أعلى بكثير من متوسط تقديرات سبعة محللين في استطلاع لرويترز بلغ 4.96 مليار ريال.
- صافي ربح سابك في الربع الأول انخفض 39 بالمئة على أساس سنوي.
- المؤشر الرئيسي للسوق السعودية يرتفع 0.4 بالمئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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