مقدمة 1-صافي ربح سابك يفوق التوقعات رغم تراجع طفيف

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من مها الدهان

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر مجموعات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام لكن النتائج فاقت توقعات المحللين بهامش كبير مما يشير إلى أنها تتأقلم جيدا مع انخفاض أسعار النفط.

وحققت أكبر شركة خليجية مدرجة 6.17 مليار ريال (1.64 مليار دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بانخفاض 4.5 بالمئة على أساس سنوي.

وتضررت سابك من جراء انحدار أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 وهو ما أدى إلى تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية وانكماش هامش أرباحها. لكن أرباحها للربع الثاني جاءت أعلى بكثير من متوسط قدره 4.96 مليار ريال توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

وبلغت مبيعات الربع الثاني 42.10 مليار ريال انخفاضا من 48.15 مليار ريال قبل عام لكن ارتفاعا من 35.56 مليار ريال في الربع الأول. كان صافي الربح تراجع 39 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.

وقال يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة إن أسعار المنتجات زادت 20 بالمئة في المتوسط في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق.

وقال بالهاتف إن سابك استطاعت تعزيز الإنتاج اثنين بالمئة عن الربع السابق عن طريق التركيز على طلبات كل عميل على حدة وإدارة التكلفة بعناية وهو ما دعم الأرباح أيضا.