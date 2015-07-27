تصنيع السعودية تتكبد خسائر في الربع/2 مع ارتفاع التكلفة

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية "تصنيع" اليوم الاثنين إنها تكبدت خسائر صافية في الربع الثاني من العام وهو ما عزاه منتج البتروكيماويات إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع التكاليف لتأتي النتائج مخالفة لتوقعات المحللين.

وبحسب إشعار للبورصة منيت تصنيع بخسارة صافية بلغت 107.7 مليون ريال (28.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران. مقارنة مع ربح قدره 408.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق تصنيع 96.5 مليون ريال ربحا فصليا في المتوسط.

وتعمل الشركة في البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم من خلال وحدتها كريستل.

وترتبط أسعار البتروكيماويات ارتباطا وثيقا بالنفط الذي هوت أسعاره منذ منتصف 2014. ويحصل المنتجون السعوديون على اللقيم بأسعار مدعمة ولذا فإن تراجع أسعار النفط يقلص هوامشهم ويحد من ميزتهم التنافسية بالمقارنة مع الشركات الأجنبية.

كانت تصنيع تكبدت خسارة صافية في الربع الأول أيضا.