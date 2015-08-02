مقدمة 1-موبايلي السعودية تتكبد خسائر في الربع/2 بسبب الخلاف مع زين

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من ماثيو سميث

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - تكبدت اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية خسائر في الربع الثاني من العام وجاءت النتائج التي أعلنتها الشركة اليوم الأحد دون توقعات المحللين بفعل مخصصات بسبب الخلاف مع منافستها زين السعودية.

ومنيت موبايلي وهي شركة شقيفة لاتصالات الإماراتية بخسائر صافية قدرها 900.905 مليون ريال (240.2 مليون دولار) في الربع الثاني بفعل تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من زين السعودية في النزاع القائم بينهما.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم إن الخسائر تقارن مع 92.495 مليون ريال أرباحا صافية قبل عام.

وعزت الشركة الخسائر بشكل رئيسي إلى "تسجيل مخصص اضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية بمبلغ 800 مليون ريال.. بالاضافة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة 81 مليون ريال والزيادة في مصاريف الاستهلاكات بمبلغ 45 مليون ريال."

وقالت الشركة إنها تكبدت خسارة 945.427 مليون ريال في النصف الأول من العام مقابل صافي ربح 403.186 مليون ريال.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تمنى موبايلي بخسائر 633 مليون ريال في الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني المنتهي 30 يونيو حزيران 3.57 مليار ريال دون تغيير عنها قبل عام.

وبلغ صافي ديون الشركة حتى 30 يونيو حزيران 14.96 مليار ريال بانخفاض طفيف من 15.03 مليار ريال في نهاية 2014 وأعلنت عن الوفاء بجميع التزاماتها في النصف الأول من 2015.