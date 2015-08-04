الشركات السعودية غير النفطية تعاود النمو في يوليو

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهر مسح اليوم الثلاثاء نمو شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية في يوليو تموز بعد ان نزلت إلى مستوى متدن في يونيو حزيران الماضي.

وقفز مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالسعودية والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 نقطة الشهر الماضي من 56.1 في يونيو حزيران الذي كان أدنى مستوى منذ إطلاق المسح في أغسطس آب 2009. ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع والانكماش.

وقال جان بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن "أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات مشجع ويلمح إلى أن التباطؤ البسيط الذي رأيناه في أكبر اقتصاد في المنطقة منذ مارس انتهى الآن."

أضاف "على الرغم من بقاء أسعار النفط العالمية منخفضة تبدو وتيرة التوسع في الاقتصاد السعودي غير النفطي قوية وستدعم إلى جانب زيادة الإنتاج النفطي نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني."

وبدا أن التباطؤ الذي حدث في يونيو حزيران يرجع جزئيا لحلول شهر رمضان الذي بدأ في 18 يونيو حزيران بالإضافة إلى تلاشي أثر منحة مالية في الربع الأول من العام عندما صرفت الحكومة مكافأة شهرين لموظفي الدولة بمناسبة اعتلاء الملك سلمان العرش.

وفي يوليو تموز ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج بقوة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر إلى 65.1 نقطة من 62.1 نقطة في يونيو حزيران بينما تسارع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بوتيرة أعلى إلى 63.1 نقطة من 59.8 نقطة.