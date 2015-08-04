أرباح موزايك للأسمدة تفوق التقديرات في الربع/2

4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت موزايك الأمريكية للأسمدة عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع بكثير اليوم الثلاثاء مدعومة بمبيعات الفوسفات القوية وتحسن أسعار البوتاس.

وارتفعت أسهم موزايك 2.8 بالمئة إلى 43.96 دولار في نيويورك.

وزاد صافي ربح الربع الثاني من العام 57 بالمئة إلى 390.6 مليون دولار أو ما يعادل 1.08 دولار للسهم.

وعلى أساس معدل حققت موزايك أكبر منتج في العالم لمنتجات البوتاس تامة التصنيع 1.05 دولار للسهم بينما كان متوسط التوقعات 89 سنتا وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/اس.

وارتفع صافي المبيعات اثنين بالمئة إلى 2.5 مليار دولار منسجما مع التوقعات.

وقالت موزايك إن مشروعها المشترك لإنتاج الفوسفات في السعودية مع شركة معادن ستزيد تكلفته 500 مليون دولار عن المتوقع ليصل الإجمالي إلى ثمانية مليارات دولار.

وزادت مبيعات الفوسفات ثمانية بالمئة إلى 2.8 مليون طن في الربع الثاني بينما تراجع متوسط السعر المحقق للفوسفات ثنائي الأمونيوم 3.2 بالمئة إلى 450 دولارا للطن.

وتتوقع موزايك بيع ما بين 2.1 مليون و2.4 مليون طن من الفوسفات بسعر بين 435 و455 دولارا للطن في الربع الحالي.

وقالت الشركة التي تعد ثاني أكبر منتج للبوتاس في أمريكا الشمالية إن مبيعات الربع الثاني من البوتاس تراجعت ثمانية بالمئة إلى 2.3 مليون طن عنها قبل عام في حين زاد متوسط سعر البوتاس المحقق خمسة بالمئة إلى 280 دولارا للطن.

وتتوقع موزايك بيع 1.6 مليون إلى مليوني طن من البوتاس بمتوسط سعر 260 إلى 280 دولارا للطن في الربع الثالث.