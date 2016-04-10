مقدمة 1-صافي ربح جرير السعودية ينخفض 29.5% في الربع/1 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق ثاني أكبر شركة للتجزئة في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 29.5 بالمئة في صافي ربح الربع الاول من العام بفعل تراجع المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 174.1 مليون ريال (46.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 247 مليونا في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 195.33 مليون ريال في الربع الأول.

وتعمل جرير في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية عبر سلسلة تضم 39 متجرا 33 منها داخل المملكة وستة فروع أخرى في الكويت وأبوظبي وقطر.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات لإنخفاض مبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسمي الكمبيوتر ومستلزماته مقارنة بنفس الربع من العام السابق والذي تأثر ايجابا بمكرمة خادم الحرمين الشريفين وفيه حققت الشركة أعلى مبيعات ربعية في تاريخها."

كانت مبيعات جرير بلغت 1.9 مليار ريال في الربع الأول من 2015 بدعم من ارتفاع إنفاق المستهلكين آنداك بعد أوامر العاهل السعودي الملك سلمان بمنح موظفي القطاع العام بالدولة راتب شهرين إضافيين بعد توليه عرش البلاد في يناير كانون الثاني 2015.

وبحسب البيان المنشور اليوم انخفضت مبيعات جرير 25.8 بالمئة إلى 1.42 مليار ريال في الربع الأول من 2016.