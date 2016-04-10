مقدمة 1-نمو طفيف لصافي ربح المراعي السعودية في الربع/1

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الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية نموا طفيفا نسبته 0.65 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بدعم من زيادة المبيعات لتأتي النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 308.5 مليون ريال (82.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 306.5 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 302.02 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 13.6 بالمئة إلى 3.45 مليار ريال في الربع الأول من 3.04 مليار قبل عام.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.