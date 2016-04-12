ارتفاع طفيف لأرباح ساب السعودي في الربع/1

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه زاد 2.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي لتفوق النتائج توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربحه بلغ 1.142 مليار ريال (304.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.115 مليار قبل عام.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك في المتوسط 1.01 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح الصافية إلى الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة الذي ارتفع 8.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.12 مليار ريال. وقابل ذلك انخفاض في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة بينما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات 3.6 بالمئة وهو ما يعود في الأساس إلى زيادة المخصصات بحسب البيان.