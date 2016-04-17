لمحة -أسهم الراجحي تقفز بعد نتائج أعلى من التوقعات في الربع/1

‭0811‬ جمت -

* أسهم الراجحي تقفز 1.8 بالمئة إلى 57.8 ريال في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل أكبر المكاسب على المؤشر السعودي.

* البنك أعلن عن قفزة قاربت 33 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

* صافي الربح بلغ 2.017 مليار ريال (537.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 1.519 مليار قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.842 مليار ريال في الربع الأول.