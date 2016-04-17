لمحة -أسهم كيان تقفز بعد تقلص خسائرها الفصلية في الربع/1
0825 جمت -
* أسهم كيان السعودية يقفز 4.8 بالمئة إلى 5.45 ريال في البورصة السعودية صباحا.
* السهم يسجل ثاني أكبر مكاسب على المؤشر السعودي.
* الشركة قلصت خسائرها الصافية في الربع الأول بنسبة 63.5 بالمئة بفضل ارتفاع كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض تكلفة اللقيم.
* صافي الخسائر بلغ 216.3 مليون ريال (57.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 591.6 مليون قبل عام.
* وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط عند 373.8 مليون ريال في الربع الأول.
* المؤشر السعودي يتراجع 0.8 بالمئة إلى 6455 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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