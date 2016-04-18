تصنيع السعودية تقلص خسائرها 71.5% في الربع/1

الرياض 18 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) خسائرها الصافية بنسبة 71.5 بالمئة في الربع الأول من 2016 بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات لتأتي الخسائر أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنها تكبدت خسارة قدرها 49.8 مليون ريال (13.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقارنة مع خسائر بقيمة 332.5 مليون ريال قبل عام.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي خسائر الشركة 272.9 مليون ريال في الربع الأول.

وتعمل تصنيع في قطاع البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي واحدة من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم من خلال وحدتها كريستل.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)