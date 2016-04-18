صافي ربح بحري السعودية يقفز 53.6% في الربع/1

الرياض 18 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 53.6 بالمئة في الربع الأول من 2016 متجاوزا توقعات المحللين وذلك بدعم من زيادة الإيرادات وارتفاع أسعار نقل النفط الخام.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 611.99 مليون ريال (163.19 مليون دولار) مقابل 398.4 مليون قبل عام.

وتوقعت البلاد المالية كابيتال أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 499 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة النمو إلى "ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة شراء وتسلم عدد من ناقلات النفط العملاقة وارتفاع معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2015."

وأضافت أن من العوامل الأخرى التي عززت النمو "ارتفاع الإيرادات التشغيلية وصافي الربح لقطاع نقل البضائع العامة نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي و التجاري في قطاع نقل البضائع العامة وانخفاض متوسط تكاليف تشغيل السفن وانخفاض معدل تكلفة وقود السفن."

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

وقالت الشركة في مايو أيار إنها وقعت عقودا مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لبناء خمس ناقلات نفط عملاقة تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 300 ألف طن بهدف تجديد الأسطول لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.