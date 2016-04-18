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صافي ربح سابك السعودية ينخفض 13.2% في الربع/1

Mon Apr 18, 2016 1:36pm GMT
 
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الرياض 18 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم انخفاضا نسبته 13.23 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 3.41 مليار ريال (909.3 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 3.93 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 2.84 مليار ريال في الربع الرابع.

وعزت سابك التي تملك الدولة 70 بالمئة منها تراجع الأرباح إلى انخفاض متوسط سعر المنتجات التي تبيعها ولاسيما الانخفاض الحاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن.

وترتبط أرباح الشركة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

(الدولار = 3.7533 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 