نمو صافي أرباح ناقلات القطرية 7.9% في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها 7.9 بالمئة في الربع الأول من العام.

وناقلات من أكبر شركات الشحن البحري للغاز المسال في العالم.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا قدره 240 مليون ريال (65.91 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار.

وبلغ صافي ربح ناقلات في الفترة المقابلة من العام الماضي 222.4 مليون ريال.

وكان محلل استطلعت رويترز رأيه توقع أن يصل صافي ربح ناقلات في الربع الأول إلى 234.2 مليون ريال.