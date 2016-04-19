تراجع صافي ربح الاتصالات السعودية 5.2% في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - جاءت نتائج الاتصالات السعودية دون التقديرات ليتواصل تراجع أرباحها التي انخفضت 5.2 بالمئة في الربع الأول من العام حسبما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء.

وحقق المحتكر السابق للسوق الذي يتنافس محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية ربحا صافيا بلغ 2.38 مليار ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار. وقال بيان للبورصة إن ربح الفترة نفسها قبل عام كان 2.50 مليار ريال.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة التي تملك حصصا بشركات اتصالات في الخليج وتركيا وجنوب أفريقيا وآسيا 2.496 مليار ريال.

وتراجعت أرباح الاتصالات السعودية في خمسة من الأرباع الستة السابقة ليتوقف تحسن مفاجئ في الأرباح نتج عن تقليص الشركة طموحاتها العالمية وعودتها للتركيز على سوقها المحلية المجزية.