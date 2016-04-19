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موبايلي السعودية تتحول للربحية في الربع/1

Tue Apr 19, 2016 2:41pm GMT
 
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دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) السسعودية اليوم الثلاثاء إنها تحولت إلى الربحية في الربع الأول من العام.

وكانت الشركة التابعة لاتصالات الإماراتية قلصت أرباح 27 شهرا بنحو مليار دولار عما أعلنته في السابق.

وقالت موبايلي في بيان إلى البورصة إنها حققت صافي ربح قدره 16.6 مليون ريال (4.43 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسارة بلغت 44.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت الأهلي كابيتال توقعت وصول صافي ربح موبايلي إلى 201.1 مليون ريال في الربع الأول من العام بينما توقعت هيرميس خسارة صافية قدرها 4.59 مليون ريال.

وذكرت موبايلي - التي تتنافس مع شركة الاتصالات السعودية وزين السعودية - أن إيراداتها في الربع الأول بلغت 3.44 مليار ريال مقابل 3.66 مليار ريال قبل عام.

وفي يوليو تموز الماضي أصدرت الشركة آخر بيان ضمن سلسلة بيانات لتعديل نتائجها لتخفض إجمالي أرباح 27 شهرا حتى 31 مارس آذار 2015 بواقع 3.63 مليار ريال.

وأجرت الشركة هذه التعديلات لإصلاح أخطاء محاسبية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 