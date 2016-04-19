مقدمة 1-موبايلي السعودية تتحول للربحية في الربع/1 بفضل خفض التكلفة

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دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية التي خفضت بالفعل أرباح 27 شهرا نحو مليار دولار عما أعلنته سابقا اليوم الثلاثاء إن خفض التكلفة ساعدها في التحول إلى الربحية في الربع الأول من العام.

وتحاول موبايلي التعافي بعد أن هزتها أخطاء محاسبية تتعلق بتقييد للايرادات قبل الأوان.

ووفقا لبيان للبورصة حققت موبايلي صافي ربح قدره 16.6 مليون ريال (4.43 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسارة بلغت 44.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت الأهلي كابيتال توقعت وصول صافي ربح موبايلي إلى 201.1 مليون ريال في الربع الأول من العام بينما توقعت هيرميس خسارة صافية قدرها 4.59 مليون ريال.

وقالت موبايلي التي تتنافس مع شركة الاتصالات السعودية وزين السعودية إن الربح يرجع إلى "الجهود المتواصلة لتحسين الكفاءة التشغيلية للشركة باحتواء الارتفاع في تكلفة الشبكات وإدارة أفضل للمصروفات العامة والإدارية وتثبيت بعض المصروفات". ولم تحدد حجم الوفورات في الإشعار.

وساعد خفض التكلفة في تعويض أثر تراجع الإيرادات الفصلية ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 3.44 مليار ريال وهو ما عزته الشركة إلى عوامل من بينها انخفاض إيرادات الربط البيني ومبيعات الأجهزة.

وأضافت موبايلي أنها في "مراحل متقدمة من المفاوضات" مع باقي مقرضيها بشأن إعادة هيكلة ديونها. ولم تذكر تفاصيل عن المحادثات ولا الجدول الزمني لاتمامها.