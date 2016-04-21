السعودية للكهرباء تقلص خسائرها الصافية 29.2% في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج خسائرها الصافية بنسبة 29.2 بالمئة في الربع الأول من 2016 بدعم من زيادة إيرادات التشغيل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الخسائر بلغ 1.37 مليار ريال (366.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقارنة مع خسارة 1.94 مليار ريال قبل عام.

وتوقعت الأهلي كابيتال أن تسجل الشركة خسائر بقيمة 1.28 مليار ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة تقلص الخسائر إلى "زيادة إيرادات التشغيل الناتجة عن زيادة التعرفة إضافة إلى انخفاض في كمية الطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين على الرغم من أن هناك ارتفاعا في تكلفة الوقود نتيجة رفع أسعار الطاقة وصلت الى 80 بالمئة."

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتمادا كثيفا على مكيفات الهواء.

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