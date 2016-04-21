صافي ربح العثيم السعودية يتراجع 3.8% في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية تراجع صافي أرباحها 3.85 بالمئة في الربع الأول من 2016 بفعل مخصص خسائر لدى إحدى الشركات التابعة.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 47.01 مليون ريال (12.5 مليون دولار) مقابل 48.89 مليون قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "تسجيل احدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 55 بالمئة مخصصا احترازيا لخسارة حريق وقع في احد مصانعها خلال عام 2015 ونتج عنه تلف كلي لموجودات المصنع."

وقال البيان "بلغت حصة الشركة من هذا المخصص 11.33 مليون ريال سجل منها 2.75 مليون ريال في عام 2015 وسجل المبلغ الباقي وهو 8.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2016."

وقالت الشركة إنه على الرغم من الخسائر الاستثنائية سجلت نموا نسبته 16.5 بالمئة في المبيعات من الفروع القائمة والجديدة كما شهدت نموا في إيرادات التأجير العقاري نتيجة زيادة المساحات المتوفرة مما أدى إلى تحسن الأرباح التشغيلية وارتفاع الدخل من الاستثمارات.

تأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1956 وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)