مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: زين السعودية تمضي صوب الربحية مع تقلص الخسائر

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من ماثيو سميث

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت زين السعودية للاتصالات عن تراجع جديد في صافي خسائر الربع الأول من العام اليوم الخميس وقالت إنها بصدد تحقيق أرباح مع استمرار تنامي أعداد العملاء وزيادة الإيرادات.

ولم تحقق الشركة المملوكة بنسبة 37 بالمئة لزين الكويتية ربحا فصليا منذ إطلاق الخدمة في 2008 وتكافح لمزاحمة منافسين بموارد أفضل هما الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي).

وأبلغ الرئيس التنفيذي حسان قباني رويترز في رسالة نصية "من الواضح أن استراتيجيتنا ناجحة. أظهرنا تحسنا مطردا وكبيرا في كل المعايير المالية.

"مازالت الشركة تواجه تحديات لكن لدينا استراتيجية نباشرها بدأب منذ عامين وستؤدي إلى تحقيقنا أرباحا صافية."

لكن زين السعودية منيت بخسارة صافية بلغت 250 مليون ريال (67 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار وفقا لبيان للبورصة انخفاضا من خسارة صافية قدرها 257 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي مواصلة بذلك تقليص خسائرها للربع التاسع على التوالي.

غير أن محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تتكبد الشركة خسارة صافية قدرها 239 مليون ريال. وبحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش كان سهم زين السعودية منخفضا 1.7 بالمئة عند 8.95 ريال مقلصا خسائره هذا العام إلى 6.5 بالمئة. وكان المؤشر العام السعودي مرتفعا نحو واحد بالمئة.