بيان: صافي ربح دار الأركان السعودية يهبط 60.7% في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت دار الأركان السعودية - إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة - اليوم الخميس هبوطا نسبته 60.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل تراجع إيرادات مبيعات العقارات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 57.85 مليون ريال (15.4 مليون دولار) مقابل 147.3مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوقعت الأهلي كابيتال أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 82.10 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى انخفاض إيرادات مبيعات العقارات لكنها أشارت إلى أن عائدات التأجير المرتفعة وتراجع مصروفات التشغيل كان لها أثر إيجابي.