استقرار صافي ربح جرير السعودية في الربع/3

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت جرير للتسويق إحدى أكبر شركات التجزئة السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس استقرار صافي ربح الربع الثالث من العام وأشارت إلى انخفاض في نفقاتها غير التشغيلية.