استقرار صافي ربح جرير السعودية في الربع/3
دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت جرير للتسويق إحدى أكبر شركات التجزئة السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس استقرار صافي ربح الربع الثالث من العام وأشارت إلى انخفاض في نفقاتها غير التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 218.5 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.
(الدولار = 3.7509 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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