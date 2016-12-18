البحري السعودية توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم أرباحا نقدية عن 2016

الرياض 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري السعودية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها قرر رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع 984.37 مليون ريال (262.5 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2016 بما يعادل 2.5 ريال للسهم.

ويتساوى هذا المبلغ مع توزيعات الأرباح التي دفعتها الشركة للمساهمين عن عام 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التوزيعات ستستحق للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سوف تعلن الشركة عن موعد انعقادها لاحقا.

كانت صافي ربح الشركة انخفض 37.6 بالمئة في الربع الثالث من العام بفعل تراجع معدلات أسعار النقل.

(الدولار = 3.753 ريال سعودي)