ينساب السعودية تعلن ارتفاع صافي ربحها 53.4 بالمئة في الربع/4

دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاع 53.4 بالمئة.

وذكرت الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان للبورصة أن صافي الربح بلغ 602.85 مليون ريال (160.73 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 393.06 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكان متوسط توقعات خمسة محللين أن تحقق الشركة 615.33 مليون ريال.

وقالت الشركة "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات وانخفاض مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة بالرغم من ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم...علماً أن هناك ارتفاعا في عائد المرابحات السلعية وانخفاضا في الأعباء التمويلية."