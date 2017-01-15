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سافكو السعودية تسجل هبوطا 25% في صافي ربح الربع/4

Sun Jan 15, 2017 1:47pm GMT
 
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دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد هبوطا بلغ 25 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزة توقعات المحللين لكنها واصلت تراجع الأرباح.

وقالت سافكو - وهي إحدى وحدات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - في إشعار للبورصة إنها سجلت صافي ربح بلغ 284.5 ريال (75.85 دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 379 مليون ريال قبل عام.

(الدولار= 3.7506 ريال سعودي)

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 