سافكو السعودية تسجل هبوطا 25% في صافي ربح الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد هبوطا بلغ 25 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزة توقعات المحللين لكنها واصلت تراجع الأرباح.

وقالت سافكو - وهي إحدى وحدات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - في إشعار للبورصة إنها سجلت صافي ربح بلغ 284.5 ريال (75.85 دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 379 مليون ريال قبل عام.