صافي ربح البحري السعودية يهبط 42.1% في الربع/4

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم الاثنين إنها حققت أرباحا صافية قدرها 327.8 مليون ريال (87.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول.

وتقابل ذلك أرباح 566.4 مليون ريال في الربع الأخير من 2015 حققتها شركة الشحن التي تتولى حصريا عمليات الشحن لصالح شركة أرامكو السعودية أي أن أرباح الربع الأخير من 2016 هبطت 42.1 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الاستثمار كابيتال والبلاد كابيتال توقعتا أن تحقق الشركة صافي ربح فصليا قدره 454.60 مليون ريال و431 مليون ريال على الترتيب.

وتصدر الشركات السعودية بيانات موجزة للأرباح في أوقات مبكرة من فترة الإفصاح عن النتائج قبل أن تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق.

وقالت الشركة الشهر الماضي إن مجلس إدارتها اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم عن 2016.