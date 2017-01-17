نمو صافي ربح الاسمنت السعودية 6.25% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة نموا نسبته 6.25 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 187 مليون ريال (49.8 مليون دولار) مقابل 176 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قيمتها 199.20 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "تأثر الربع المماثل من العام السابق بخسارة الهبوط في قيمة الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف وكذلك بإنخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميله."

وخلال عام 2016 بأكمله تراجع صافي ربح الشركة 4.04 بالمئة إلى 902 مليون ريال مقارنة مع 940 مليونا في 2015 وذلك نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفتها نتيجة زيادة اسعار الطاقة علاوة على تراجع الإيرادات الأخرى وارتفاع تكاليف التمويل.

وبحسب البيان بلغ إجمالي مبيعات الربع الرابع 397 مليون ريال مقارنة مع 484 مليونا قبل عام بانخفاض نسبته 18 بالمئة.

وانخفضت مبيعات 2016 بأكمله بنسبة تمانية بالمئة إلى 1.8 مليار ريال من 1.93 مليار في 2015.