بترورابغ السعودية تتحول للربحية في الربع/4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في السعودية من حيث القيمة السوقية أن الشركة تحولت لتحقيق أرباح في الربع الأخير من 2016 بفضل استقرار التشغيل وتحسن أسعار اللقيم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها سجلت أرباحا صافية بقيمة 183 مليون ريال (48.8 مليون دولار) مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 1.009 مليار ريال قبل عام.

وعزت الشركة الأرباح إلى "الاستقرار النسبي للتشغيل بالإضافة الى أن ارتفاع أسعار اللقيم أثر إيجابيا على تقييم المخزون بينما كانت الخسارة المسجلة في الربع المماثل من العام السابق بسبب التوقف التام للمصانع لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة."

وخلال عام 2016 بأكمله سجلت الشركة أرباحا قدرها 37 مليون ريال مقارنة مع خسائر 759 مليونا في 2015.

وبترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.