الراجحي السعودي: مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية 1.5 ريال للسهم عن النصف/2

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الراجحي ثاني أكبر بنك سعودي من حيث الأصول اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال (0.40 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2016.

والتوزيعات المقترحة التي جرى الإعلان عنها في إفصاح للبورصة أعلى من التي صرفها البنك في الفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت ريالا واحدا للسهم بحسب بيانات تومسون رويترز.

وسجل البنك أمس الأربعاء زيادة نسبتها خمسة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بما يوافق توقعات المحللين ويمثل استمرارا في زيادة الأرباح على مدار خمسة فصول متتالية.