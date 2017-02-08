الأسمنت السعودية توصي بتوزيع 2.75 ريال للسهم أرباحا عن النصف‭/‬2 من 2016

الرياض 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الأسمنت السعودية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 2.75 ريال (0.73 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2016.

ويقل هذا المبلغ عن ثلاثة ريالات وزعتها الشركة في الفترة المقابلة من 2015.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الذي سيحدد موعده لاحقا.

كانت الأسمنت السعودية سجلت ارتفاعا نسبته 6.3 بالمئة في أرباح الربع الأخير من 2016.