Wed 9 Aug 2017 | 0:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الأسمنت السعودية توصي بتوزيع 2.75 ريال للسهم أرباحا عن النصف‭/‬2 من 2016

Wed Feb 8, 2017 3:53pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الأسمنت السعودية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 2.75 ريال (0.73 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2016.

ويقل هذا المبلغ عن ثلاثة ريالات وزعتها الشركة في الفترة المقابلة من 2015.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الذي سيحدد موعده لاحقا.

كانت الأسمنت السعودية سجلت ارتفاعا نسبته 6.3 بالمئة في أرباح الربع الأخير من 2016.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 