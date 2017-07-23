ارتفاع طفيف لأرباح المراعي السعودية في الربع/2

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - حققت المراعي السعودية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 2.4 بالمئة في أرباحها الصافية للربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن صافي الربح بلغ 674.1 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 658.4 مليون ريال قبل عام.