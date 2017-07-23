مقدمة 1-ارتفاع طفيف لأرباح المراعي السعودية في الربع/2

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الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - حققت المراعي السعودية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 2.4 بالمئة في أرباحها الصافية للربع الثاني من العام الحالي وهو ما جاء أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن صافي الربح بلغ 674.1 مليون ريال (180 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 658.4 مليون ريال قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تحقق المراعي في المتوسط 694.3 مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثاني.

وقال البيان إن المبيعات بلغت 3.76 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 3.93 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح أن إيرادات الربع الثاني من 2017 بلغت 3.76 مليار ريال مقابل 3.926 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض 4.2 بالمئة.

وصفت الشركة في بيانها ظروف السوق "بالصعبة" منذ العام الماضي وحتى نهاية الربع الثاني بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض الصادرات للدول الأخرى.

وأضاف البيان أنه بخصوص النصف الثاني من 2017 "ما تزال المراعي مستمرة بالحذر جراء الموسمية الغير مواتية للربع الثالث وظروف السوق بشكل عام."

وفي يونيو حزيران وافقت سوق المال السعودية على طلب المراعي بزيادة رأسمالها إلى عشرة مليارات ريال من ثمانية مليارات ريال عن طريق اصدار أسهم مجانية.

وفقدت المراعي إمكانية الوصول للسوق القطرية منذ يونيو حزيران بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات.